Istituti professionali senza protezioni dal Governo. Molteni: “Ci ha pensato Enaip di Cantù ma Azzolina risponda”

Gli istituti professionali non hanno mai ricevuto dal Governo i dispositivi di protezione individuale. Molteni: “Ci ha pensato Enaip di Cantù ma Azzolina risponda”

“Gli istituti professionali sono stati esclusi dalla distribuzione dei dispositivi di protezione garantita dal Governo per la sicurezza degli studenti – ha esordito il deputato della Lega Nicola Molteni – A pochissimi giorni dall’inizio dell’anno scolastico e nonostante le numerose sollecitazioni, gli istituti di Istruzione e Formazione Professionale attendono ancora risposte dal Ministero dell’Istruzione e dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in merito ai chiarimenti richiesti se gli studenti iscritti a questi percorsi di istruzione e formazione professionale saranno esclusi o meno dalla distribuzione di mascherine e gel igienizzanti”.

“Alla mancanza del Governo ha sopperito ora l’Enaip di Cantù, l’Ente nazionale di istruzione professionale – prosegue l’esponente del Carroccio – che ha provveduto a proprie spese all’acquisto di visiere protettive da distribuire ai ragazzi, considerato che l’acquisto di mascherine chirurgiche ogni giorno rappresenterebbe una spesa non per tutti sostenibile. Inaccettabile che il governo giallo-rosso abbia dimenticato questi studenti trattati da alunni di serie B”.

“Per questo ho presentato un’interrogazione al ministro Azzolina perché provveda immediatamente non solo a rispondere tempestivamente e adeguatamente alle richieste di queste scuole – conclude Molteni – ma anche a mettere in atto iniziative a sostegno del valore e dell’importanza dell’istruzione e formazione professionale considerata troppo spesso subalterna nel panorama scolastico nazionale”.