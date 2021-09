La Lega si rinforza in Regione Lombardia: Fermi e Piazza alla corte di Matteo Salvini

La Lega si rinforza in Regione Lombardia: il presidente del Consiglio Alessandro Fermi e il consigliere Mauro Piazza pronti al passaggio.

Domani l'annuncio ufficiale?

Se ne parla ormai da mesi nell'ambiente della politica, ma l'ufficialità sembrava non arrivare mai. Ora pare proprio che quel momento sia arrivato. Domani il leader della Lega Matteo Salvini ha indetto una conferenza stampa all'Hilton di Milano e nell'ambiente politico si vocifera che il motivo sia proprio l'ufficializzazione del passaggio di Fermi e Piazza da Forza Italia alla Lega. Per il partito di Salvini sarebbe un "doppio colpo" di grande spessore, visto che Fermi e Piazza sono punti di riferimento rispettivamente nella provincia di Como e in quella di Lecco.