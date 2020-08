La rabbia di Nicola Molteni: “Un altro agente della Polizia Penitenziaria aggredito”

“Un altro agente della Polizia Penitenziaria aggredito al carcere di Como. Ora basta! Non passa giorno che un agente della Penitenziaria non venga insultato o picchiato da detenuti quasi sempre stranieri. La situazione non è più tollerabile. Siamo di fronte all’ennesimo atto di violenza da parte di un detenuto straniero a danno di un agente di polizia nel carcere comasco” commentato Nicola Molteni, deputato e responsabile del Dipartimento sicurezza della Lega.

“Più volte abbiamo sollecitato il ministro Bonafede a intervenire chiedendo più agenti e più tutele per i nostri uomini e donne in divisa nel carcere di Como, ad esempio attraverso la sperimentazione del Taser anche per gli uomini e donne della Penitenziaria. Ma ancora, dal ministro, nessuna risposta. Silenzio assoluto del ministro anche rispetto alla battaglia storica della Lega che mira a trasferire i detenuti stranieri nel loro Paese per far scontare a casa loro la pena. Nulla sino ad ora è stato fatto dal Governo e dal ministro. Invece di continuare a stanziare soldi per le navi e per le quarantene dei clandestini, il governo investa in sicurezza e nella tutela e dignità dei nostri uomini e donne in divisa orgoglio del nostro Paese”.