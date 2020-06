La senatrice erbese Erica Rivolta presente alla manifestazione delle scuole private davanti a Montecitorio

La senatrice erbese, Erica Rivolta, si schiera a fianco delle scuole paritarie che stanno attraversando un momento difficile in questa fase d’emergenza. Oggi, venerdì 19 giugno 2020, sta andando in scena una mobilitazione davanti a Montecitorio.

Queste le parole della senatrice.

"Davanti a Montecitorio con Suor Anna Monia Alfieri simbolo della mobilitazione a favore delle scuole paritarie. Se il governo non aumenterà i fondi alle scuole paritarie il 30% d'esse non riaprirà a settembre. Il governo ha messo in legge di bilancio 104 milioni per i monopattini elettrici fatti in Cina e nel decreto rilancio non ci sono i necessari aiuti alle scuole paritarie. C'ero anch'io a manifestare per la libertà educativa a favore delle famiglie, dei bambini e dei ragazzi. Se le scuole paritarie dovessero chiudere lo Stato dovrebbe mettere a disposizione oltre.