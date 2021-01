Le opposizioni bloccano il consiglio regionale. Orsenigo (PD): “Invece di darci risposte ci hanno espulso”. Fermi: “Le istituzioni non si fermano mai”

Il gruppo regionale del Partito Democratico ha abbandonato questo pomeriggio, martedì 26 gennaio 2021, l’Aula del Consiglio regionale insieme alle altre forze di opposizione dopo che alcuni consiglieri, tra cui il dem Pietro Bussolati, erano stati espulsi dal presidente Fermi.

La protesta di PD, 5Stelle, Azione, +Europa e Civici era iniziata questa mattina durante la relazione del presidente Fontana, chiamato in Consiglio dalle minoranze dopo le vicende legate alla rettifica dei dati e al conseguente passaggio della Lombardia in zona arancione. Dopo che Fontana ha negato ancora una volta qualsiasi errore da parte della Regione, i consiglieri dell’opposizione hanno iniziato una bagarre in Aula, chiedendo con forza alla Regione di fornire i dati disaggregati e di procedere alla revisione della legge quadro sulla sanità regionale, la cui sperimentazione è scaduta a fine anno.

“Quanto è successo oggi segna un punto di svolta: o Fontana dà piena trasparenza sui dati della pandemia e fa partire la riforma della sanità regionale o noi continueremo a protestare, soprattutto in commissione sanità, perché le priorità devono essere queste – dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico Angelo Orsenigo, che spiega – Avevamo chiesto al presidente Fontana di venire in Aula a dare risposte sul grande pasticcio dei dati che è costato ai lombardi una settimana in zona rossa. Così non è stato, è venuto in aula continuando a negare ogni responsabilità sui dati sbagliati che ci hanno fatto finire in zona rossa e si è rifiutato di fornire ciò che chiediamo da mesi, ovvero i dati disaggregati che ci dicano come stanno le cose in Lombardia e rendano trasparente la situazione. Invece delle risposte è arrivata l’espulsione di alcuni colleghi, è evidente che non c’erano le condizioni per continuare i lavori d’Aula.”