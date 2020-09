Sono in distribuzione da oggi, lunedì 7 settembre, fino al prossimo lunedì 14 settembre, sul territorio della Lombardia, le sedie e i banchi singoli necessari per garantire la riapertura dell’anno scolastico in sicurezza.

Le scuole ripartono Currò (M5s): “In arrivo circa 2mila banchi nel Comasco”

“Per quanto riguarda i territori della provincia di Como – fa sapere l’onorevole Giovanni Currò, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera – saranno 1.969 i banchi e 1.411 le sedie che verranno distribuite agli istituti scolastici del primo e del secondo ciclo. Ed altri ne saranno distribuiti presto. Insieme al Ministero dell’Istruzione, stiamo lavorando a pieno ritmo per garantire agli studenti e a tutto il personale scolastico, una riapertura delle scuole in totale sicurezza. Faccio inoltre i miei auguri per un buon inizio del nuovo anno scolastico a tutte le scuole materne della Lombardia, che hanno riaperto oggi”.