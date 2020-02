“Le sterili polemiche non fermano il Coronavirus”: botta e risposta tra politici

Gli ha fatto eco Alessio Butti, deputato comasco di Fratelli d’Italia: “Abbiamo chiesto per precauzione, come i Governatori delle regioni del Nord, l’isolamento per gli alunni cinesi rientrati dalla vacanze trascorse in Cina ma il ministro Azzolina, ipotizzando la solita cretinata del razzismo, ha risposto ‘la scuola è luogo di inclusione’. Abbiamo chiesto, per precauzione, di isolare tutte le persone, non solo i cinesi, rientranti da zone a rischio, ma ci hanno definiti allarmisti e anche un po’ razzisti. Abbiamo chiesto, per precauzione, il blocco navale verso il sud del Mediterraneo e ci hanno detto che il virus col caldo perde potenza. Vogliamo essere seri almeno in questa circostanza e mettere in atto tutte le misure necessarie per arginare l’epidemia?”