Lega in piazza: “No al velo nei luoghi pubblici”

La Lega in piazza a Cantù nella campagna per difendere identità, sicurezza e Forze dell’Ordine: “No al velo islamico nei luoghi pubblici”

La manifestazione

Decine di persone hanno visitato il banchetto della Lega allestito a Cantù nell’ambito della raccolta firme a sostegno della proposta di legge del Carroccio per vietare il velo islamico nei luoghi pubblici e per esprimere solidarietà e vicinanza alle Forze di Polizia, vittime nelle ultime settimane di aggressioni durante i cortei pro Palestina da parte di violenti.

All’iniziativa hanno preso parte assessori, consiglieri comunali della Lega, il segretario cittadino Maurizio Facchini e numerosi militanti e cittadini che hanno voluto manifestare la propria adesione e il proprio sostegno alle battaglie di libertà, sicurezza e identità portate avanti dal movimento.

Il sottosegretario

Presente anche il Sottosegretario all’Interno con delega alla Polizia di Stato, Nicola Molteni.

“La Lega è in prima linea per difendere la nostra cultura, le nostre donne e le nostre Forze dell’Ordine. Diciamo no a chi vuole imporre simboli di sottomissione come il velo islamico e no a chi attacca la Polizia mentre finge di manifestare per la pace. La sicurezza e il rispetto delle regole vengono prima di tutto.”