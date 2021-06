In questo fine settimana la Lega torna in piazza anche nel Comasco.

Lega in piazza per il tesseramento e la promozione del made in Italy

"Anche questa settimana la Lega sarà in piazza per promuovere la campagna 'Mangia come parli' a difesa del vero Made in Italy e delle nostre eccellenze agroalimentari che sono minacciate dalla concorrenza sleale, dall'italian sounding e dal tentativo di disincentivare il consumo dei nostri prodotti attraverso il sistema a semaforo 'nutriscore' e altre trovate simili. Diciamo basta alla vendita di prodotti che di 'Made in Italy' hanno solo l'etichetta e denunciamo follie come la distruzione di arance italiane per importarle dal Marocco o la sostituzione del nostro olio con quello tunisino e del nostro latte con quello tedesco. Ogni firma raccolta ai nostri gazebo ci darà ancora più forza per portare nelle sedi competenti la voce degli italiani, così come ogni tessera della Lega fatta sarà un sostegno a Matteo Salvini nella sua azione a difesa dell'Italia e degli italiani. Sarò personalmente presente ad alcuni dei gazebo organizzati dai nostri militanti in provincia di Como, secondo il seguente calendario". Così Eugenio Zoffili, deputato comasco della Lega e Presidente del Comitato Bicamerale Schengen, Europol e Immigrazione.

Sabato 5 giugno

ORE 9.30 ERBA - Corso XXV Aprile

Domenica 6 giugno

ORE 9.00 CABIATE - Piazza Libertà (ang. piazza Roma)

ORE 10.30 LURAGO MARINONE - Via Risorgimento

ORE 12.00 UGGIATE TREVANO - Piazza XXVII Gennaio

ORE 16.00 PUSIANO Piazza a lago (Via Mazzini)"