Lega, "Salvini ha ribadito nostro legame con territorio e responsabilità al Governo"

Politica

Caro bollette: il Carroccio chiede scelte coraggiose.

Ribadito l’interesse dei territori comaschi.

Il lavoro fatto e i risultati

“Attraverso le sue recenti dichiarazioni, Matteo Salvini ha ribadito l’impegno della Lega nell’interesse dei territori comaschi e di tutto il Paese. Un’attenzione rivolta non solo alla nostra gente, con cui c’è un legame fondamentale, ma anche alla responsabilità che mettiamo in campo nell’azione di Governo”, fanno sapere in una nota i parlamentari comaschi della Lega.

Quindi aggiungono: “Si tratta di un segnale importante di vicinanza da parte del Segretario Federale, che ancora una volta dimostra di avere a cuore i cittadini della nostra Provincia seguendo con attenzione ciò che avviene sul nostro territorio. Il nostro lavoro per Como ha certamente portato con la legge di bilancio dei buoni risultati, di cui siamo orgogliosi, che sono frutto di intense trattative con la maggioranza di Governo, sulla quale di certo non avremmo potuto incidere stando all’opposizione”.

Dal museo al sostegno ai genitori separati

E, proseguono: “Non solo i fondi per il Museo dell’astrattismo di Como e per il patrimonio culturale di Erba, ma anche la possibilità di accedere al superbonus per le case mono o bifamiliari, il sostegno ai genitori separati, lo stop alle tasse sul terzo settore e il nuovo piano assunzioni tra le forze dell’ordine grazie all’impegno del sottosegretario Nicola Molteni. Lavorare in un quadro politico come questo non è semplice, certamente si poteva fare di più su alcuni fronti e c’è ancora molto da poter migliorare.

Dai fondi del Pnrr ai rincari in bolletta

Infine concludono: “Per esempio in merito ai fondi del Pnrr per gli enti locali, su cui c’è stata un’evidente disparità di trattamento per i nostri comuni, il Sottosegretario della Lega al Mef Federico Freni è già al lavoro ed è pronto a confrontarsi con alcuni degli amministratori che hanno sollevato criticità. Senza dimenticare poi i rincari nelle bollette, su cui da tempo ci battiamo per chiedere un impegno forte e scelte coraggiose da parte dell’esecutivo per tagliare le spese di famiglie e imprese. Su tutti questi fronti la Lega c’è e non mancherà di fare la sua parte, con buonsenso e responsabilità”.