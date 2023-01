Un intero pomeriggio dedicato al territorio comasco per Letizia Moratti: oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, farà tappa in diversi paesi della Provincia per incontrare aziende, associazioni e cittadini.

Letizia Moratti visita il Comasco: incontri con aziende, associazioni e cittadini

Il tour dell'ex assessore al Welfare e vicepresidente di Regione Lombardia prende il via a Lomazzo alle 12.30 con la visita alla Como NeXt dove la Moratti incontrerà i protagonisti dell'innovazione e dell'impresa.

La seconda tappa del tour è stata fissata a Cernobbio per un incontro da Riva, con i noleggiatori di barche e piroscafi del Lago di Como. Successivamente ci si sposterà nel capoluogo, a Como, presso il Bar Cremeria Bolla dove si terrà un incontro con i cittadini, i rappresentanti regionali, le associazioni e anche con una delegazione di persone con disabilità mentale della Rul-Urasam. Sempre a Como, alle 15.30, si terrà un altro incontro, questa volta con la Confederazione Nazionale dell'Artigianato.

Dopo i due passaggi a Como città Letizia Moratti si sposterà verso Erba dove la attendono tre appuntamenti. Il primo alle 16.30 per una visita all'azienda Bcs, il secondo alle 17.30 alla Pasticceria Vago per un incontro con i cittadini e infine alle 18, presso la stazione Trenord, per un incontro con l'associazione "Lo Snodo" e i cittadini.

Ultimo appuntamento di giornata a Inverigo, per le 18.40, dove al Coccodè Cream verrà organizzato un ultimo incontro con i cittadini e un punto stampa per fare il sunto di quanto appreso e appurato durante la giornata.