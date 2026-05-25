Lipomo ha scelto, il nuovo sindaco è Gianluca Leo

Lipomo ha scelto: con il 57,1% delle preferenze il suo nuovo sindaco è Gianluca Leo.

Il vicesindaco uscente della lista “L’idea per Lipomo”, raccogliendo il testimone dell’ormai ex sindaco Alessio Cantaluppi, ha battuto infatti Elisabetta Parravicini, della lista “Visione comune”, sostenuta dall’intero centrodestra che si è fermata al 42,87%.

Molto soddisfatto del risultato elettorale, Leo ha ringraziato i suoi elettori, esprimendo però una nota di tristezza per i bassi dati di affluenza alle urne:

“Eravamo fiduciosi sulla vittoria, all’ultimo abbiamo però aspettato in silenzio. Ringraziamo tutti quelli che sono andati a votare, purtroppo poteva andare meglio a livello di affluenza: provare a riportare fiducia nella politica in chi non ha votato sarà il nostro primo obbiettivo. Ora siamo pronti per essere una Amministrazione presente”.