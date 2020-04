Lombardia, obbligo a coprirsi il volto se si esce. Fontana: “Non uscite di casa se non nelle condizioni autorizzate e lecite” VIDEO

Lombardia, obbligo a coprirsi il volto se si esce.

“Da domani, domenica 5 e fino al prossimo 13 aprile, restano in vigore le misure restrittive già stabilite per l’intero territorio lombardo lo scorso 21 marzo con ordinanza regionale”. Lo comunica, in una nota la Regione Lombardia. In particolare il documento regionale conferma la chiusura degli alberghi (con le eccezioni già in vigore), degli studi professionali, dei mercati e tutte le attività non essenziali. Inoltre, sara’ possibile acquistare articoli di cartoleria all’interno degli esercizi commerciali che vendono alimentari o beni di prima necessita’, gia’ aperti. Sara’ anche possibile la vendita di fiori e piante solo con la consegna a domicilio.

C’è però una novità importante. “L’ordinanza del presidente della Regione – spiega la nota – introduce anche l’obbligo per chi esce dalla propria abitazione di proteggere se’ stessi e gli altri coprendosi naso e bocca con mascherine o anche attraverso semplici foulard e sciarpe. Gli esercizi commerciali al dettaglio già autorizzati (di alimentari e di prima necessita’) hanno l’obbligo di fornire i propri clienti di guanti monouso e soluzioni idroalcoliche per l’igiene delle mani”.

Il presidente Fontana ribadisce: “Le giornate sono belle la voglia di uscire e’ tanta. Ma non si puo’ ancora. Non abbiamo raggiunto ancora nessun obiettivo. Dobbiamo concludere la nostra opera e proseguire nel nostro impegno altrimenti il nostro lo sforzo fatto sara’ vanificato. Altrimenti i numeri cominceranno a peggiorare. Vi prego e insisto. Non uscite di casa se non nelle condizioni autorizzate e lecite”.