Dopo la visita di due giorni fa, il 16 maggio 2023, dell'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente per un incontro istituzionale con i gestori della navigazione elvetici, non si è fatta attendere la risposta del consigliere regionale del Partito Democratico Angelo Orsenigo.

Lucente in visita sul Ceresio e Orsenigo risponde: "È il Lago di Como che ha bisogno d'aiuto"

Queste le parole del consigliere originario di Figino Serenza:

“Mentre la statale Regina è periodicamente sull’orlo del caos, mentre il Patria rimane ormeggiato davanti a Villa Olmo apparentemente senza un futuro e mentre il trasporto lacustre attende ancora una regionalizzazione al servizio del territorio, l’assessore ai trasporti di Regione Lombardia, Franco Lucente, va in visita sul lago di Lugano. Ben vengano i rapporti positivi con i nostri vicini svizzeri ma è la provincia di Como a vivere enormi difficoltà che richiedono la massima attenzione di Regione Lombardia. Invito quindi l’assessore Lucente di farsi un giro in un qualsiasi weekend sulle strade del nostro lago per vedere la realtà che i cittadini vivono tutti i giorni. A Regione Lombardia e a questa nuova giunta chiedo un approccio pratico ai problemi del territorio lombardo e della nostra realtà lariana. Trasporti e mobilità sono un aspetto fondamentale che Palazzo Lombardia non può più trascurare”.