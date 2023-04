Luisago, celebra dopo vent'anni il 25 aprile. Tosca: "La libertà va coltivata e curata".

Non è un evento di tradizione a Luisago, ma dopo molti anni sono andate in scena le celebrazioni per il 25 aprile. Una cerimonia particolare rispetto alle iniziative degli altri paesi del territorio, in quanto ad organizzare il tutto non è stata l'Amministrazione bensì il gruppo di minoranza consiliare "Svolta civica per Luisago".

Nonostante si trattasse di una celebrazione non ufficiale, sono molti i cittadini che hanno partecipato, ricordando l'importanza della Liberazione d'Italia dalla dominazione nazifascista e l'inizio dello Stato democratico repubblicano.

Il ritrovo è stato questa mattina alle 10 davanti al cimitero del paese. Presente l'Arma dei carabinieri, un rappresentante dell'associazione Bersaglieri e una rappresentante dell'Anpi- Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Ma ha fatto molto discutere tra i cittadini l'assenza di tutta l'Amministrazione all'iniziativa: "Avrebbe potuto presenziare qualche autorità, ma del sindaco, assessori e consiglieri di maggioranza nemmeno l'ombra", ci ha confidato un luisaghese.

Dopo l'inno nazionale, è stato deposto un mazzo di fiori di fronte al Monumento dei Caduti di Luisago. Successivamente il gruppo si è spostato all'interno del cimitero, dove risiedono le targhe con i nomi di tutti i cittadini che hanno perso la vita in nome della libertà. E proprio qui, momento di grande emozione, è stato deposto un vaso di fiori.

Le parole della capogruppo di minoranza Roberta Tosca - la quale ha totalmente organizzato e guidato l'iniziativa - hanno chiuso la commemorazione: "Se non siamo noi adulti a mostrare ai giovani qual è l'esempio dell'antifascismo, impegnandosi tutti i giorni anche nelle piccole cose, allora chi può farlo? L'augurio che vi facciamo come gruppo, come persone e come cittadini di un paese libero e democratico, che si fonda su una Costituzione, è di ricordarsi che in nostro interesse non può mai prescindere dall'interesse degli altri. La libertà va coltivata e curata".