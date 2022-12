L'ultimo "giorno di scuola" di Alessandro Fermi: "Un privilegio e un onore rappresentare i cittadini lombardi"

Ieri, mercoledì 21 dicembre 2022, si è tenuta l'ultima seduta del Consiglio regionale della Lombardia della legislatura Fontana e, quindi, anche l'ultima riunione presieduta con Alessandro Fermi come presidente del Consiglio. L'ormai ex presidente originario di Albavilla ha voluto prendere la parola per ringraziare tutti, colleghi e cittadini, per il lavoro svolto con parole molto sentite.

Il video del suo intervento

Le parole di Alessandro Fermi

"Con la seduta di stamattina del Consiglio regionale della Lombardia si è chiusa la legislatura. È stato un privilegio e un onore rappresentare in questi cinque anni gli 80 consiglieri lombardi, espressione dei territori della Lombardia.

Ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio regionale è stata per me un’esperienza positiva che mi ha fatto crescere professionalmente e, soprattutto, umanamente. Spero di essere riuscito a trasmettere la passione e l’impegno che ho messo in questo incarico e mi auguro che i lombardi lo abbiano apprezzato.

In questi cinque anni in aula ci sono stati momenti di tensione, ma anche tanti sorrisi e, soprattutto, non è mai mancato il massimo rispetto personale prima ancora che dei rispettivi ruoli.

Nello stralcio di video del mio saluto all’aula ho augurato a tutti i consiglieri buona vita, nella speranza di rincontrarci presto. L’applauso finale rimarrà nei miei ricordi. Grazie! Viva la Lombardia!".