Maggioranza, salta ancora l’accordo. Se ne riparla venerdì

Tentativo di superare la crisi con Fratelli d’Italia dopo la revoca della nomina all’assessore Paolo Farano

Promotore di una risoluzione positiva è Eugenio Zoffili

Si sono riunite questa mattina, martedì 16 settembre, le diverse anime che compongono la maggioranza consiliare. Insieme al sindaco, Mauro Caprani, si sono seduti al tavolo Eugenio Zoffili per la Lega, Mario Muscari per Forza Italia, Michele Riva per Erbaprimaditutto, Severino Rusconi per il Buonsenso, Luisella Ciceri per Fratelli d’Italia. Con loro anche il presidente del Consiglio comunale, Claudio Ghislanzoni (FdI), e il vicesindaco Simona Guerrieri (Lega). L’obiettivo era ricucire lo strappo con Fratelli d’Italia dopo l’estromissione dalla Giunta dell’assessore Paolo Farano lo scorso agosto da parte del sindaco. A farsi promotore della possibilità di trovare un accordo è stato Zoffili.

Nulla di fatto al secondo incontro

Tutto però è stato rimandato a venerdì, 19 settembre, alle 19, prima dell’avvio del prossimo Consiglio comunale. Il voto contrario in Giunta dell’ormai ex assessore Farano al via libera per la realizzazione del senso unico in corso XXV Aprile, con la creazione di una piazza lineare, e la conseguente revoca della sua nomina ha portato a una frattura con gli esponenti di Fratelli d’Italia. Da allora è saltato un primo tentativo di accordo lo scorso venerdì, 12 settembre, e anche quello di oggi non ha portato a un nulla di fatto, nonostante la presenza anche di Alberto Di Turi, in rappresentanza del circolo FdI cittadino.

“Credo nella squadra che ha vinto le elezioni”

A spiegare quanto accaduto questa mattina è Eugenio Zoffili: