Maggioranza, salta ancora l’accordo. Se ne riparla venerdì

Tentativo di superare la crisi con Fratelli d’Italia dopo la revoca della nomina all’assessore Paolo Farano
Promotore di una risoluzione positiva è Eugenio Zoffili
Si sono riunite questa mattina, martedì 16 settembre, le diverse anime che compongono la maggioranza consiliare. Insieme al sindaco, Mauro Caprani, si sono seduti al tavolo Eugenio Zoffili per la Lega, Mario Muscari per Forza Italia, Michele Riva per Erbaprimaditutto, Severino Rusconi per il Buonsenso, Luisella Ciceri per Fratelli d’Italia. Con loro anche il presidente del Consiglio comunale, Claudio Ghislanzoni (FdI), e il vicesindaco Simona Guerrieri (Lega). L’obiettivo era ricucire lo strappo con Fratelli d’Italia dopo l’estromissione dalla Giunta dell’assessore Paolo Farano lo scorso agosto da parte del sindaco. A farsi promotore della possibilità di trovare un accordo è stato Zoffili.
Nulla di fatto al secondo incontro
Tutto però è stato rimandato a venerdì, 19 settembre, alle 19, prima dell’avvio del prossimo Consiglio comunale. Il voto contrario in Giunta dell’ormai ex assessore Farano al via libera per la realizzazione del senso unico in corso XXV Aprile, con la creazione di una piazza lineare, e la conseguente revoca della sua nomina ha portato a una frattura con gli esponenti di Fratelli d’Italia. Da allora è saltato un primo tentativo di accordo lo scorso venerdì, 12 settembre, e anche quello di oggi non ha portato a un nulla di fatto, nonostante la presenza anche di Alberto Di Turi, in rappresentanza del circolo FdI cittadino.
“Credo nella squadra che ha vinto le elezioni”
A spiegare quanto accaduto questa mattina è Eugenio Zoffili:
“Fratelli d’Italia ha chiesto ancora tempo e l’auspicio è quello di poter trovare un accordo definitivo venerdì. Ovviamente in termini positivi. Io sto facendo di tutto affinché si possa proseguire tutti insieme: faccio appello all’unità. Credo fermamente nella squadra che ha vinto le elezioni e che sta lavorando per la città. Per questo appoggio la nomina di un nuovo assessore di FdI e la condivisione di quanto si sta realizzando. Come una vera squadra dobbiamo procedere dritti verso l’obiettivo. Me lo auguro, anche nel rispetto dei cittadini“.