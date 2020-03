Misure più restrittive per la Lombardia: la richiesta a Conte dei pentastellati

Misure più stringenti per la Lombardia: la richiesta a Conte dei pentastellati. La stessa che da settimane chiede il Governatore della Lombardia Attilio Fontana.

“Misure più restrittive per i nostri territori, estensione dei tamponi a tutto il personale sanitario e a chi presenta sintomi influenzali, sospensione delle attività e cantieri non essenziali e urgenti, sanzioni per le aziende che non rispettano il protocollo di sicurezza”.