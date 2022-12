Modifica legge elettorale regionale, Orsenigo (PD): "Non si cambiano le regole a partita cominciata. Possiamo vincere"

La maggioranza che governa Regione Lombardia ha approvato la modifica della legge elettorale regionale che permetterà al presidente in carica di convocare le elezioni nella data preferita. E il centrosinistra ha risposto candidando alla presidenza l’europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino.

“Sulla legge elettorale abbiamo espresso la nostra contrarietà per la tempistica con cui il provvedimento ha visto la luce: non si cambiano le regole del gioco mentre la partita è già cominciata. In pratica, l’applicazione della legge andrà a influire sulla imminente scadenza, con tutto ciò che ne consegue”, lamenta Angelo Orsenigo, consigliere regionale dem.