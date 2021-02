Molteni è sottosegretario: “Sono disponibile a lavorare al fianco del ministro”

Il canturino Nicola Molteni torna sottosegretario all’Interno: “Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia”.

Le prime parole dell’onorevole canturino

E’ stata una giornata molto travagliata quella di ieri per la politica nazionale, chiusa dalla nomina dei sottosegretari. Per Nicola Molteni, dopo annunci e smentite, è arrivata la conferma: tornerà al Viminale, questa volta al fianco del ministro Luciana Lamorgese. “Mi metterò a disposizione, sono abituato a lavorare. Cantù mi ha insegnato il lavoro e la dedizione e continuerò a operare per il bene del Paese”. In attesa del giuramento, che potrebbe anche essere fissato per domani, venerdì, Molteni fissa le priorità del nuovo Governo: “Si parte dalla sicurezza sanitaria e sociale, che in questo periodo è centrale, ma poi sicuramente fisseremo l’attenzione sulla sicurezza pubblica in generale e sulla tutela del territorio”.

