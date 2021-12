Molteni (Lega): "Arriveranno più attenzioni e soldi per le Forze di Polizia"

Pacchetto sicurezza, soddisfazione da parte del sottosegretario all'Interno e parlamentare della Lega, Nicola Molteni.

Le sue parole sono state diffuse tramite una nota.

"Una grande soddisfazione per il pacchetto sicurezza inserito nella legge di Bilancio che prevede più assunzioni e soldi per la specificità delle forze di polizia. Era doveroso rivolgere una particolare attenzione ai nostri uomini e donne in divisa, visto il carico di lavoro e sacrifici ai quali sono stati sottoposti negli ultimi due anni. Un pacchetto di interventi e risorse a beneficio del comparto sicurezza, indispensabili per onorare l'impegno delle nostre forze di polizia. Un fondo dal 2022 al 2032 per le assunzioni straordinarie in deroga a polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, vigili del fuoco, 10 milioni per la tutela legale e la responsabilità civile verso terzi, risorse per gli straordinari e le indennità accessorie e per il fondo perequativo per la previdenza complementare e ancora l'area negoziale dirigenziale e la proroga di 753 militari del contingente straordinario di Strade Sicure. Riconosciuta quindi la specificità delle nostre forze di polizia alle quali va il profondo senso di gratitudine per il quotidiano e silenzioso impegno per la sicurezza del Paese''.