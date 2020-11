Molteni (Lega): “Chiusi negozi di mobili, abbigliamento e ristoranti. Scelta discriminatoria”

Nicola Molteni (Lega) attacca duramente il Governo dopo l’istitutuzione della zona rossa in Lombardia.

LEGGI QUI >> Sono finalmente uscite le FAQ ufficiali del Governo sul lockdown

Questo il suo post pubblicato su Facebbok.

“La decisione del Governo, delineando la LOMBARDIA come ZONA ROSSA, di chiudere la filiera del mobile,dell’abbigliamento, della pelletteria, della calzatura, (oltre a bar, ristoranti, pasticcerie ecc ecc -l’asporto non consente di contenere i costi ovviamente-) è FOLLE ,DISCRIMINATORIA e DEMENZIALE. Queste attività hanno sostenuto sacrifici, costi, hanno rispettato divieti, limitazioni e prescrizioni, si sono fidate dello Stato e sono state ripagate con una nuova CHIUSURA senza che alcuna evidenza scientifica dimostri l’utilità della serrata per il contenimento del virus. Un pezzo di economia locale e nazionale morirà (vedremo gli indennizzi se, quando e in che misura arriveranno), intere filiere salteranno non per il virus ma per un GOVERNO DI INCAPACI!!! La lotta al virus, doverosa e necessaria, non legittima nè l’arbitro nè l’iniquità sociale”.