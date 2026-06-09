L’organizzazione si propone come laboratorio politico e sociale

Si è costituita la sezione provinciale di Como di “Socialisti in movimento”, organizzazione politica socialista che si pone come laboratorio sociale per la produzione di pensiero, reti e possibilità di intervento nella società, recuperando capacità di riflessione politica e dialogo.

Nasce a Como “Socialisti in movimento”: Frigerio segretario provinciale

È stato designato come segretario provinciale di “Socialisti in movimento” Matteo Frigerio, 24 anni, studente universitario e consigliere comunale a Villa Guardia.

L’incontro fondativo

La costituzione dell’organizzazione provinciale comasca fa seguito all’incontro pubblico tenutosi con grande partecipazione ad Albate il 23 aprile 2026, nel quale hanno preso la parola Giuseppe Battarino, Claudio Cattaneo, Pasquale De Feudis, Sergio Simone, Roberto Biscardini e altri esponenti politici di diversa appartenenza.