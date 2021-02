Nicola Molteni (Lega): “Immigrazione fenomeno complesso, serve affrontarlo con risposte globali”

La Lega punta ad un ritorno al Viminale a “presidiare” l’operato del Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. In lizza ci sarebbero il senatore tradatese Stefano Candiani e il deputato canturino Nicola Molteni.

Nicola Molteni (Lega): “Immigrazione fenomeno complesso da affrontare con risposte globali”

Proprio Molteni in mattinata è intervenuto alla Camera dei deputati. “Con maturità e reponsabilità la Lega partecipa a questo esecutivo, con convenzione, mettendosi a disposizione del paese”.

Rivolgendosi al presidente del Consiglio Mario Draghi: “Abbiamo apprezzato le parole che ha utilizzato per toccare un tema sensibile, storicamente complesso, sicuramente globale ma con ricadute nazionali, anche inevitabilmente divisivo e carico di attenzioni da parte dei cittadini, ovvero la gestione dei fenomeni migratori. L’urgenza e l’emergenza vanno inevitabilmente altrove, ma siamo altrettanto consapevoli che i fenomeni migratori, soprattutto quelli extra Ue, sia per mare che per terra, sia dal Mediterraneo che dai Balcani, vanno gestiti. Il traffico dei migranti va contrastato, lo sfrattutamento impedito. L’immigrazione è un fenomeno globale e quindi complesso, come tutti i fenomeni complessi necessita di risposte globali e adeguate. Serve un cambio di passo da parte delle istituzioni europee. Attendiamo e lavoriamo da protagonisti per politiche di condivisione, solidarietà e tutela dei confini esterni da parte dell’Europa. Gli strumenti ci sono, serve la volontà politica. La sfida, come lei l’ha giustamente definita, è nella stesura del patto per l’immigrazione e l’asilo”.