Nicola Molteni (Lega) al Ministro della Cultura: “Difendiamo i carnevali storici”

L’emergenza covid ha messo in ginocchio tutti gli eventi culturali, tra cui figurano i carnevali storici come quello canturino. Questo preoccupa l’onorevole Nicola Molteni (Lega), ex sottosegretario al Ministero dell’Interno, che ha presentato un’interrogazione al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini.

I carnevali storici sono fondamentali per cultura e turismo

Tramite Facebook l’ex sottosegretario al Ministero dell’Interno premette che “indubbiamente l’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha fortemente colpito il settore culturale e dello spettacolo dal vivo, in considerazione dell’annullamento di manifestazioni già programmate e con relative spese già sostenute per effetto del contenimento della diffusione del virus e del distanziamento sociale”. Tra le attività penalizzate, Molteni annovera i Carnevali storici, i quali “rappresentano un importante patrimonio culturale del Paese e sono un settore dell’industria culturale e turistica che contribuisce in maniera significativa all’economia nazionale, sia in termini di fatturato, che in termini occupazionali”. Oltre ad essere manifestazioni di estrema rilevanza dal punto di vista storico e culturale per la tradizione italiana, Molteni sottolinea come questi eventi costituiscano un fondamentale veicolo per lo sviluppo turistico dei territori.

Non solo i grandi carnevali storici: anche Cantù è importante

Questa considerazione è valida non soltanto per città più note, quali Venezia o di Viareggio, ma anche per realtà come Cantù, ove il Carnevale Canturino costituisce un evento di successo, apprezzato sia a livello locale, sia a livello nazionale.

“In proposito – continua l’onorevole – il Governo, con l ‘art.89 del c.d. Decreto Cura Italia (DL n.18/2020 convertito, con modificazioni, in L. n.27/2020) e l’istituzione di due appositi Fondi nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha previsto uno stanziamento di cinque milioni di euro a sostegno dello spettacolo viaggiante, per il quale il MIBACT, in data 18 maggio 2020, ha emanato il bando per l’accesso ai contribuiti”.

“Tuttavia – sottolinea l’ex sottosegretario al Ministero dell’Interno – non tutte le manifestazioni carnevalesche son riuscite ad accedervi; il Carnevale Canturino, ad esempio, è rimasto escluso da tali contributi sia per ragioni temporali (sono esclusi gli spettacoli annullati dei mesi di gennaio e febbraio scorso) e sia per la connotazione di APS (associazione di promozione sociale)”.

L’appello di Molteni

Per questo motivo, l’onorevole Molteni si rivolge al ministro Franceschini, domandando “se e quali iniziative urgenti il Governo intenda adottare per tutelare e salvaguardare tutte le realtà dello spettacolo viaggiante, settore particolarmente fragile e a rischio azzeramento per le difficoltà e la crisi generata dalla pandemia” e se vi sia l’intenzione di includere nel piano di finanziamento 2021-2024 dei Carnevali storici anche le manifestazioni avviate dalle APS (Associazioni di Promozione Sociale).

Martina Sangalli