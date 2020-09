Nicola Molteni multato a Benevento dal sindaco Clemente Mastella

Sempre più infiammate le elezioni regionali in Campania dove a sfidare il governatore uscente Vincenzo De Luca c’è il candidato della Lega, Stefano Caldoro. Ed è scattata anche una multa al canturino Nicola Molteni, segretario regionale per il Carroccio in Campania.

Nicola Molteni multato a Benevento

Ad annunciarlo è lo stesso canturino, ex sottosegretario al Ministero dell’Interno.

“Multato da Mastella, sindaco di Benevento, per non aver indossato la mascherina, a suo dire e tutto da verificare, durante un comizio di Salvini a Benevento – racconta il deputato comasco della Lega – Multati i leghisti, a distanza di 15 giorni, ma salvati e condonati gli sfigati dei centri sociali presenti in piazza a contestare e insultare e senza mascherina. Bizzarro!! Due pesi e due misure!!??”.

E conclude: “Se il buon Clemente, alleato di De Luca in Campania, pensa di intimidire i leghisti mettendo il bavaglio ai nostri comizi e lisciare il pelo agli antagonisti ha sbagliato alla grande!”.