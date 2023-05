Una richiesta che arriva dal Meratese, ma che coinvolge il nostro territorio quella del senatore di Barzago Tino Magni che ha detto "No alla manifestazione fascista di Dongo". Eletto con Alleanza Verdi Sinistra, ha deciso di presentare oggi, giovedì 4 maggio 2023, un'apposita Interrogazione al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Un intervento quello del senatore lecchese che arriva a pochi giorni dal "Raduni" che quest'anno è in programma il 7 maggio.

"No alla manifestazione fascista di Dongo", oggi l'interrogazione del Senatore Magni

"Ogni anno, da anni, a Dongo sul lago di Como, in prossimità dell'anniversario della Liberazione e del giorno della fucilazione di Mussolini si radunano in forma organizzata centinaia di militanti dell'estrema destra in camicia nera per commemorare con riti e cortei l'esecuzione di Mussolini - sottolinea Magni - Quest’anno la manifestazione si svolgerà domenica 7 maggio prossimo e le forze antifasciste e l’Anpi locale hanno organizzato un presidio in contemporanea con il raduno fascista".

"Da diversi anni l'Italia sta conoscendo un riemergere di movimenti di ispirazione fascista, inquietante e intollerabile. Le iniziative promosse da organizzazioni neofasciste e neonaziste, oltre ad offendere la coscienza civile e democratica dell'Italia, la memoria comune e i valori fondamentali della Costituzione, rappresentano un fattore di grave turbamento per l'ordine pubblico in tutto il Paese".

Per questo motivo Magni ha presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno Piantedosi per chiedere se sia a conoscenza dell'iniziativa di Dongo e "quali iniziative intenda assumere per impedire questo raduno fascista. Ho chiesto inoltre quali iniziative urgenti il Ministro intenda assumere per contrastare efficacemente la diffusione di idee violente e razziste da parte dei gruppi neofascisti e neonazisti. Domani, giovedì 4 maggio 2023, al Question time al Senato chiederemo a Piantedosi notizie sullo scioglimento delle organizzazioni fasciste".