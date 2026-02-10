Noi Moderati si presenta: Giorgio Meroni punto di riferimento per la città

E’ nata ufficialmente oggi, martedì 10 febbraio, la sezione erbese di Noi Moderati – Partito popolare italiano. Alla presenza del coordinatore provinciale Antonella Gilardi e del consigliere di Cirimido Manuel Serafini, il referente per la città di Erba è Giorgio Meroni

Ufficializzata la corsa a sostegno del centrodestra

Giorgio Meroni, persona da sempre politicamente attiva sul territorio con un passato in Amministrazione comunale (con Enrico Ghioni prima e con Veronica Airoldi poi, dove era stato assessore alla Gentilezza) e dal grande impegno a livello associazionistico, ha ufficializzato la corsa alle elezioni del prossimo anno della lista Noi Moderati. Una compagine del tutto nuova, per Erba, a sostegno del centrodestra.

Nessun appoggio a un centrodestra unito

Meroni non appoggia, però, un centrodestra “unito” come quello che si era presentato alle elezioni del 2022 che avevano portato alla vittoria dell’attuale sindaco, Mauro Caprani:

“Nelle elezioni che avevano portato alla vittoria di Veronica Airoldi, il centrodestra si era spaccato e Fratelli d’Italia era rimasto all’opposizione. Poi avevano voluto rimettersi insieme, ma il risultato è stato il litigio che ha portato di nuovo FdI in minoranza. Per il 2027, dunque, non auspico una nuova unione del centrodestra: io non ci starei e sicuramente mi tirerei indietro perché con queste premesse difficilmente si riuscirebbe a lavorare uniti. Spero nel buon senso che viene dall’alto e possa prendere in mano la situazione. Il rischio? Che si crei una sinistra che possa vincere. A ogni modo non c’è nessun disegno predefinito, bisognerà capire cosa accadrà in questi mesi”.

“Avvicinare i giovani alla politica”

Da ora partirà una campagna per farsi conoscere. In particolare, con l’approssimarsi del referendum per la riforma della Giustizia Noi Moderati appoggerà il “sì” e dunque organizzerà banchetti per portare le proprie idee:

“Vogliamo avvicinare i giovani, in particolare. Puntiamo su di loro e l’obiettivo e riportarli alle urne”.

“Le fratture? Spinte dai personalismi di chi ambisce a occupare ruoli”

Presente alla presentazione ufficiale della sezione erbese di Noi Moderati anche il sindaco Caprani che ha sottolineato l’affetto che lo lega a Giorgio Meroni e ha detto la sua sulla frattura avvenuta in Consiglio comunale con FdI: