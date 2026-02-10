Noi Moderati si presenta: Giorgio Meroni punto di riferimento per la città

E’ nata ufficialmente oggi, martedì 10 febbraio, la sezione erbese di Noi Moderati – Partito popolare italiano. Alla presenza del coordinatore provinciale Antonella Gilardi e del consigliere di Cirimido Manuel Serafini, il referente per la città di Erba è Giorgio Meroni
Ufficializzata la corsa a sostegno del centrodestra
Giorgio Meroni, persona da sempre politicamente attiva sul territorio con un passato in Amministrazione comunale (con Enrico Ghioni prima e con Veronica Airoldi poi, dove era stato assessore alla Gentilezza) e dal grande impegno a livello associazionistico, ha ufficializzato la corsa alle elezioni del prossimo anno della lista Noi Moderati. Una compagine del tutto nuova, per Erba, a sostegno del centrodestra.
Nessun appoggio a un centrodestra unito
Meroni non appoggia, però, un centrodestra “unito” come quello che si era presentato alle elezioni del 2022 che avevano portato alla vittoria dell’attuale sindaco, Mauro Caprani:
“Nelle elezioni che avevano portato alla vittoria di Veronica Airoldi, il centrodestra si era spaccato e Fratelli d’Italia era rimasto all’opposizione. Poi avevano voluto rimettersi insieme, ma il risultato è stato il litigio che ha portato di nuovo FdI in minoranza. Per il 2027, dunque, non auspico una nuova unione del centrodestra: io non ci starei e sicuramente mi tirerei indietro perché con queste premesse difficilmente si riuscirebbe a lavorare uniti. Spero nel buon senso che viene dall’alto e possa prendere in mano la situazione. Il rischio? Che si crei una sinistra che possa vincere. A ogni modo non c’è nessun disegno predefinito, bisognerà capire cosa accadrà in questi mesi”.
“Avvicinare i giovani alla politica”
Da ora partirà una campagna per farsi conoscere. In particolare, con l’approssimarsi del referendum per la riforma della Giustizia Noi Moderati appoggerà il “sì” e dunque organizzerà banchetti per portare le proprie idee:
“Vogliamo avvicinare i giovani, in particolare. Puntiamo su di loro e l’obiettivo e riportarli alle urne”.
“Le fratture? Spinte dai personalismi di chi ambisce a occupare ruoli”
Presente alla presentazione ufficiale della sezione erbese di Noi Moderati anche il sindaco Caprani che ha sottolineato l’affetto che lo lega a Giorgio Meroni e ha detto la sua sulla frattura avvenuta in Consiglio comunale con FdI:
“A titolo personale ho un debito con lui, non solo di amicizia: ha contribuito in maniera fattiva alla mia elezione. La passione genuina che lo anima lo porterà a entrare in Consiglio comunale la prossima tornata amministrativa. E per quanto riguarda le dinamiche di cui ha fatto cenno, posso dire che a Erba ci sono sempre state, spinte da personalismi di chi ambisce a occupare ruoli. Non ci preoccupano. Non posso fare altro che augurare a Giorgio, con il cuore, tanta fortuna”.