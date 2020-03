Nuove misure di contenimento, Fontana: “Il weekend non sarà occasione di svago ma ecco cosa chiediamo da lunedì”

E’ di ieri sera, venerdì 20 marzo, un nuova ordinanza a firma del Ministro della Salute Roberto Speranza che accentua i distanziamenti tra le persone per combattere la diffusione del Coronavirus. Chiudono parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici, è vietata attività ludica e sportiva all’aperto ma soprattutto sono vietati gli spostamenti verso le seconde case nei giorni festivi e prefestivi.

“Valuto questa ordinanza un provvedimento per accentuare le misure di distanziamento e renderle omogenee sull’interno territorio nazionale, soprattutto per evitare che il prossimo week end diventi un’occasione di svago. Alla scadenza – il 25 marzo – del Dpcm siamo certi che il Governo assumerà misure davvero efficaci e decisive nella lotta contro il virus. La Lombardia si aspetta questo per uscire dal tunnel” ha commentato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando quanto deciso questa sera dal Governo.