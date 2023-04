Nuove scritte anarchiche a Erba, Zoffili: "Fatto gravissimo"

Nuove scritte anarchiche a Erba, il deputato Eugenio Zoffili: "Fatto gravissimo".

“L’apparizione di nuove scritte di matrice anarchica nelle strade di Erba è un fatto gravissimo. Leggere sulle mura della biblioteca cittadina parole come ‘morte allo Stato’ va oltre il mero vandalismo: è un’inquietante minaccia che qualche criminale sta rivolgendo alla nostra democrazia" ha sottolineato il deputato.

"Un ennesimo episodio preoccupante che avviene a pochi mesi da un altro simile registrato in pieno centro città. Per questo, e anche a fronte dell’indignazione che molti cittadini mi hanno rappresentato, ho già interessato i Carabinieri di Erba, prontamente intervenuti e con i quali oggi ho condotto un sopralluogo sul posto, ed il Prefetto che si è immediatamente attivato per quanto di competenza per condurre le attività del caso e cercare di individuare gli autori di queste scritte" ha aggiunto.

"Nel rivolgere il mio ringraziamento al prezioso lavoro condotto quotidianamente dai militari dell’Arma e dalle Autorità preposte, sono certo che verrà fatta presto chiarezza sull’accaduto. Ritengo necessario anche conoscere quali iniziative il Ministero dell’Interno sta intraprendendo per arginare simili recrudescenze anarchiche sul territorio nazionale, rivolgendo un’ interrogazione parlamentare con particolare riferimento ai nuovi fatti di Erba” ha concluso.