Nuovo supermercato a Cantù il Pd: “Amministrazione priva di idee e competenze”

Un nuovo supermercato aprirà i battenti in via Milano. Una scelta che non piace al Partito democratico canturino che, mette nero su bianco il suo disappunto attraverso le parole del consigliere Vincenzo Latorraca.

Queste le sue parole, contenute all’interno di un comunicato fatto arrivare in redazione.

“Il vicesindaco ed assessore con delega al commercio, Giuseppe Molteni, non sapendo come rispondere, azzarda una giustificazione: dura lex sed lex. E’ la legge ad imporre l’apertura. L’affermazione dimostra, però, una grave lacuna in chi assume responsabilità amministrative, soprattutto in materia di commercio. Nessuno vuol negare che secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, costituisce principio generale dell’ordinamento la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio. Non si deve però dimenticare che il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, può legittimamente fissare limiti insediativi alle attività commerciali, ed in genere a quelle produttive, per evitare possibili danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio ed al patrimonio storico-artistico spingendosi ad individuare anche aree del territorio inibite all’insediamento di ulteriori medie dimensioni di vendita. Ed in questo si disvela tutta l’inconsistenza e l’incapacità amministrativa di una maggioranza statica, priva di competenze e di idee”.