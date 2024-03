Oltre 200 persone all'evento Dem: "C'è la necessità di riformare la politica sanitaria in Regione"

Molto interesse e tantissima partecipazione all’incontro pubblico “La salute è un diritto”, organizzato dal Partito Democratico della Provincia di Como e della Bassa comasca tenutosi ieri sera, giovedì 14 marzo 2024, al Centro polifunzionale “E. Mantero” di Bregnano.

Un evento organizzato per affrontare le criticità che da tempo affliggono il sistema sanitario lombardo: lunghe liste d’attesa, debolezza dei servizi territoriali, mancanza di medici, infermieri e altri operatori sanitari, pronto soccorso intasati, carenza di investimenti in prevenzione, assenza di programmazione, sbilanciamento dell’offerta tra servizi sanitari pubblici e privati.

Diversi i relatori di rilievo a partire dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale Pierfrancesco Majorino il cui intervento si è concentrato sulla futura proposta di legge che verrà presentata dal partito e sulle criticità di sistema che da anni interessano il servizio sanitario lombardo.

Di qualità anche il contributo della responsabile della salute nella segreteria nazionale del Pd Marina Sereni, che ha illustrato il lavoro che la Segreteria sta portando avanti per tornare ad avere una sanità equa e più accessibile a tutte e a tutti. Temi su cui si è soffermata anche la capogruppo del Pd alla Camera dei deputati, la brgnanese Chiara Braga, la quale ha presentato i punti principali della proposta di legge, a prima firma di Elly Schlein e della stessa Braga, riguardante la riforma del sistema sanitario nazionale.

Preziosa anche la testimonianza di Paolo Furgoni, medico ospedaliero e responsabile del dipartimento sanità del Pd comasco, che ha avuto modo di raccontare le criticità specifiche del territorio comasco. Il dibattito è stato moderato e coordinato dal consigliere regionale Angelo Orsenigo, da anni impegnato sul territorio in battaglie sul tema.

“Una serata davvero partecipata. Un incontro per ribadire, ancora una volta, la necessità di ricostruire, correggere, riformare la politica sanitaria messa in atto in questi ventotto anni da Regione Lombardia che ha creato disfunzioni e storture rilevanti”, è stato il commento della segretaria provinciale Dem, Carla Gaiani a margine dell’iniziativa alla quale hanno preso parte più di duecento persone.

“Occorre inoltre – aggiunge la segretaria dem - tornare a valorizzare il lavoro dei medici, degli infermieri e di tutti gli operatori del settore. La salute è un diritto, non un privilegio per chi ha i soldi e può permettersi di curarsi. Il nostro servizio sanitario nazionale è un pilastro fondamentale della e per la nostra democrazia, come Pd ci batteremo perché continui ad esserlo”.