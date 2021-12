Il consigliere regionale

Il consigliere regionale del Pd, spiega il voto contrario dei dem al bilancio di previsione 2022-24 e alla relativa legge di stabilità.

"Lega e alleati hanno approvato un bilancio puntiforme, fatto di micro-interventi che non hanno un filo comune, né un disegno di fondo. La Lombardia è in declino, la povertà e le diseguaglianze crescono, soprattutto a danno di giovani e donne, ma questa maggioranza non ha un piano per invertire la rotta. Le Regioni dovrebbero saper governare e programmare, affrontare i grandi temi, ma questa maggioranza di centrodestra è senza prospettive e senza visione" è così che Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd, spiega il voto contrario dei dem al bilancio di previsione 2022-24 e alla relativa legge di stabilità.

Orsenigo (Pd): "Lombardia in declino con una maggioranza senza prospettive"

Il ragionamento di Orsenigo parte da alcune considerazioni sulla condizione economica e sociale della Lombardia, che illustra un lento declino che prosegue dal 2000 ad oggi. Prendendo i dati del rapporto 2021 dell’ente di ricerca regionale Polis, più altri di Svimez, il Pd ricorda che la Lombardia sta perdendo terreno in Europa e in Italia e che i lombardi sono più poveri di vent’anni fa. “A farne le spese sono soprattutto giovani, donne e famiglie con figli minori. Per reddito pro-capite, la ricca Lombardia è al 36° posto in Europa, avendo perso venti posizioni in venti anni. La povertà assoluta tra il 2005 e il 2019 è triplicata e nel 2020 è arrivata a sfiorare la media italiana. Con questi numeri ci aspettavamo molto di più dalla Giunta regionale per il prossimo triennio”, fa sapere Orsenigo.

L’unica soddisfazione è a livello locale, come tiene a sottolineare il consigliere Pd: “Regione Lombardia stanzierà le risorse per realizzare la ciclopedonale tra Grandate a Malnate, grazie all’approvazione di un mio ordine del giorno. La pista verrà realizzata nel sedime della ferrovia abbandonata che corre tra le province di Como e Varese. Finalmente un passo avanti di Regione Lombardia verso la mobilità sostenibile”.

Non solo: “Grazie alla mia richiesta di modifica di un ordine del giorno presentato dalla maggioranza, anche da me sottoscritto, si apre finalmente il percorso verso la riqualificazione della strada provinciale 27 che corre all’interno del Parco regionale Pineta di Appiano Gentile. Questa strada si estende sul territorio del Comune e da tempo richiede interventi mirati perché possa essere resa fruibile in maniera sicura dai cittadini”, conclude Orsenigo.