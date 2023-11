Osce, Zoffili al Forum Mediterraneo in Armenia

Il deputato erbese presente nell'ambito della sessione autunnale dell'Assemblea Parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

Affrontate questioni urgenti e complesse

Il deputato erbese Eugenio Zoffili era presente a Yerevan, in Armenia, durante il Forum del Mediterraneo, nell'ambito della Sessione autunnale dell'Assemblea Parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. "Nel corso della discussione abbiamo affrontato le questioni più urgenti e complesse che riguardano da una parte il fenomeno migratorio e le tensioni cui è sottoposta l'area, dall'altra il concetto di Mediterraneo sicuro. In apertura del mio intervento ho comunicato che domenica la Delegazione italiana ha fatto visita e deposto dei fiori al memoriale del genocidio Armeno, cogliendo l'occasione per esprimere solidarietà e vicinanza al popolo d'Armenia. Ho quindi sottolineato che la pressione migratoria ha raggiunto livelli allarmanti e il numero di coloro che vorrebbero venire in Europa supera ogni possibilità di accoglienza. Ho fatto presente come le proporzioni del fenomeno siano tali da richiedere un approccio europeo e la collaborazione di tutti i Paesi coinvolti, evidenziando come occorrano investimenti nello sviluppo economico e sociale delle regioni di provenienza dei migranti", ha spiegato Zoffili.

Foto 1 di 2 La delegazione al memoriale del genocidio armeno Foto 2 di 2 La targa del memoriale

Solidarietà a Ucraina e Israele

"Ribadendo la piena solidarietà mia personale, della Delegazione italiana e dell'Italia a Kyiv, ho ricordato come alla guerra russo-ucraina si sia aggiunto il 7 ottobre il nuovo conflitto scoppiato in Medio Oriente, che non solo sta comportando un aggravamento diffuso della minaccia terroristica, ma ha riportato alla luce tendenze antisemite che speravamo di aver consegnato al più triste passato - ha proseguito - Ho confermato a tal proposito la vicinanza e il sostegno dell'Italia a Israele, Paese partner dell'Osce e faro di democrazia in Medio Oriente, brutalmente attaccato da un'organizzazione terroristica dotata di migliaia di razzi e missili, Hamas".

Lotta alla criminalità organizzata

"Ho infine sottolineato, in qualità di rappresentante speciale per la lotta alla criminalità organizzata e le mafie dell’Assemblea Osce, quanto questi fenomeni nelle loro diverse declinazioni, siano minacce alla sicurezza globale diffusamente presenti nella nostra regione, Mediterraneo compreso, e debbano essere perseguite con determinazione e condannate senza riserve", ha chiuso Eugenio Zoffili.