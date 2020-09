Paratie, sopralluogo di Sertori dopo i primi lavori: “Recupereremo 15 centimetri sul l’altezza del lago”

L’assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori è in visita a Como per un sopralluogo presso il cantiere delle paratie sul lungolago. Il sottosegretario comasco in Regione, Fabrizio Turba, il vicesindaco di Como Adriano Caldara e l’assessore ai Lavori pubblici di Palazzo Cernezzi, Pierangelo Gervasoni.

Paratie, sopralluogo di Sertori dopo i primi lavori

Iniziati da alcune settimane i lavori, l’assessore regionale fa il punto su uno dei cantieri che più hanno segnato la vita dei comaschi.

“Sono state messe le protezioni che consentono di vedere comunque il lago e avanzano insieme al cantiere, il marciapiede è fruibile, anche la strada è a doppio senso di circolazione e non è stata toccata – sottolinea Sertori – non è semplice garantire questi aspetti, abbiamo dovuto calibrare il cantiere su questi due elementi imprescindibili. Parte dei materiali viene portata dal lago, con varie zone messe a disposizione per la logistica e il magazzino”.