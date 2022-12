Dopo l'annuncio della sua candidatura alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, europarlamentare del PD, farà visita a Como questo venerdì il 9 dicembre 2022.

Pierfrancesco Majorino a Como: venerdì l'incontro con i cittadini

L'incontro si terrà alla 19 all'auditorium della biblioteca comunale "Paolo Borsellino" di Como, in piazzetta Venosto Lucati. Per l'occasione l'europarlamentare avrà un incontro pubblico con i cittadini comaschi e della provincia per affrontare insieme le problematiche e le possibili soluzioni che riguardano la nostra regione.

Alle 17 è prevista anche una conferenza stampa al piano terra della biblioteca.