È di oggi la notizia della mozione di Erba Civica riguardante la volontà dell'attuale amministrazione comunale di Erba di voler incrementare il presidio delle forze dell'ordine alla stazione ferroviaria. Una volontà che, secondo il gruppo di minoranza, non rispetta i primordiali obiettivi su cui si è fondato lo Spazio Stazione.

Polizia locale all'interno dello Spazio Stazione: scatta la mozione di Erba Civica

Lo Spazio Stazione, punto di riferimento, di aggregazione e formazione culturale utilizzato dall’associazione Circolo Scacchi, dall’associazione “ La Gilda dei giocatori” e da altre 32 associazioni, è uno spazio dedicato alle politiche giovanili. Da sempre. Ma le ultime volontà dell'amministrazione comunale di voler collocare degli Agenti di Polizia Locale all’interno di questi spazi.

Un possibile provvedimento che non va giù al gruppo di Erba Civica che proprio oggi ha presentato una mozione in Comune con la volontà che il tema venga discusso come ordine del giorno durante il prossimo consiglio comunale. Questo il testo della mozione.

"Considerato: che l’Amministrazione comunale ha più volte annunciato di voler collocare degli Agenti di Polizia Locale all’interno degli spazi dedicati alle politiche giovanili; che esiste anche un problema di sicurezza in alcune zone della Città, oltre che in Piazza della Stazione; che la sicurezza delle persone e dei propri beni, debba essere regolarmente garantita in ogni luogo del territorio; che le Forze di Polizia sono fonte di sicurezza e serenità per i cittadini in ogni luogo della città con la loro attività di intervento e di prevenzione; che la mobilitazione dalla Polizia Locale sulle banchine dei binari, in zona sottopasso della stazione e sulle banchine dei binari sarà sicuramente un forte deterrente a tutela della sicurezza dei cittadini; che le finalità del Contratto di Comodato, tra Ferrovie Nord e Consorzio Erbese, e delle Convenzioni Con le associazione, sono quelle di favorire lo sviluppo di politiche giovanili; che la progettazione condivisa, riconosciuta e finanziata dal bando Welfare di Fondazione Cariplo era espressamente volta all’attivazione di una responsabilità della Comunità Territoriale nei confronti della popolazione giovanile attraverso azioni che favorissero il protagonismo giovanile a partire dalla Stazione di Erba come fulcro propulsivo di proposte e percorsi positivi; che numerose Associazioni del Territorio hanno già dato la propria disponibilità e la propria fattiva collaborazione affinché la Stazione possa essere “abitata”, con la presenza di gruppi di persone e con attività specifiche, nei diversi giorni della settimana, e ciò rappresenta già una forma di “Vigilanza Attiva” e di “Presenza Positiva” che può cambiare il percepito intorno alla Stazione, contribuendo a dare sicurezza a chi la frequenta".

Il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta: