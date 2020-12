Ponte Lambro, ultima seduta consiliare per il 2020 in videoconferenza

Ponte Lambro, appuntamento in videoconferenza per l’ultimo Consiglio comunale dell’anno.

Dodici punti all’ordine del giorno

Mercoledì prossimo, 30 dicembre 2020, si svolgerà l’ultima seduta consiliare dell’anno dell’Amministrazione pontelambrese. L’appuntamento è per le 20.30 in videoconferenza tramite l’app “zoom” per tutti i consiglieri. I cittadini che invece vorranno seguirne la diretta potranno farlo dalla pagina Facebook del Comune. Sono dodici i punti all’ordine del giorno.

Molti argomenti tecnici

Dovranno essere approvati il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, la determinazione delle aliquote e delle detrazioni per il 2021 per quanto riguarda l’Imu e anche dei valori venali per le aree fabbricabili. Approvazione in via provvisoria, invece, per il Piano economico finanziario del servizio di gestione die rifiuti urbani e assimilati e le tariffe per il prossimo anno. E poi ancora il regolamento del canone unico patrimoniale, il documento unico di programmazione e il Bilancio di previsione 2021-2023.

Risoluzione delle criticità idrauliche

Dovrà essere approvata pure la convenzione con il Consorzio della Roggia Molinara e con i Comuni di Erba ed Eupilio, oltre ovviamente a Ponte Lambro, per pianificare gli interventi di manutenzione e di risoluzione delle criticità idrauliche individuate nel documento di polizia idraulica del reticolo minore canale artificiale di natura privata chiamato “Roggia Molinara”, riconosciuto da Regione Lombardia.