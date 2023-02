Primarie Pd 2023, a Como Elly Schlein travolge Bonaccini

Primarie Pd 2023, Elly Schlein travolge (anche a Como) Stefano Bonaccini.

I risultati della fase congressuale del Partito Democratico raccontavano un testa a testa serrato tra due candidati su quattro alla segreteria del partito: in provincia di Como Stefano Bonaccini aveva ottenuto il 46,58% dei voti degli iscritti mentre Elly Schlein il 43,89%; Gianni Cuperlo si era fermato al 6,83% mentre Paola De Micheli al 2,69%.

Ieri, domenica 26 febbraio 2023, in occasione delle Primarie (aperte a tutti i cittadini, gli elettori, i simpatizzanti, i non iscritti e gli iscritti al Pd) sono state stravolte tutte le aspettative e l'onda di Elly Schlein ha travolto il presidente della Regione Emilia Romagna. In provincia di Como Schlein ha ottenuto il 68,07% dei voti mentre Bonaccini si è fermato al 31,93%. In totale nel Comasco ci sono stati 6.718 voti validi.

A livello nazionale l'esito del voto ha dato alla nuova segretaria del Partito Democratico un vantaggio su Stefano Bonaccini ampio ma non schiacciante: il 53,8% contro il 46,2%. Un rapporto inverso a quello dei circoli, dove aveva vinto di 20 punti il presidente dell'Emilia Romagna: è la prima volta che non diventa segretario il candidato più votato fra gli iscritti.

Con la voce rotta dall'emozione, Schlein ha festeggiato: "Ce l'abbiamo fatta, insieme abbiamo fatto una piccola grande rivoluzione, anche questa volta non ci hanno visto arrivare" ha commentato dopo il voto la nuova segretaria.