Primo Consiglio comunale da sindaco per Donadini Pina: accolto da una sala gremita

Una sala gremita ha accolto la nuova Amministrazione di Asso sabato sera, 7 giugno, con il primo Consiglio comunale in cui ha giurato il sindaco Mirko Donadini Pina.

Trasparenza, attenzione e ascolto

La popolazione assese si è radunata all'interno del Municipio sabato e, con grande entusiasmo, ha applaudito l'Amministrazione di Donadini Pina.

Il primo cittadino ha aperto la seduta con i ringraziamenti ed esprimendo le linee guida del suo mandato: "Per me è un grande onore e una profonda responsabilità, grazie a tutte le persone che hanno scelto di sostenermi ma anche a chi ha fatto scelte diverse. Da oggi siamo l'amministrazione di tutti, vogliamo rappresentare ogni cittadino con rispetto e ascolto. Siamo una squadra rinnovata, competente e appassionata".

Tra i concetti che guideranno la nuova Amministrazione trasparenza, attenzione concreta ai bisogni delle persone, il concetto di Comune come casa di tutti i cittadini. "Vogliamo ascoltare, studiare, decidere con spirito di servizio, umiltà e coerenza. Non faremo promesse irrealizzabili, ma prenderemo impegni seri da portare avanti. Lavoreremo in sinergia con le associazioni, le attività commerciali, la scuola e tutti i cittadini. Ascolteremo anche le critiche, rimanendo vicino alle persone. Lavoriamo insieme per il bene del paese, con idee diverse ma sempre nel rispetto. Sarà un cammino non facile ma ricco di soddisfazioni, fatto insieme con amore per Asso e passione".

In maggioranza gli assessori Filippo Nava (vicesindaco), Viviana Corti, Raul Losa, Antonella Mazza e i consiglieri Alissia Pierina Vicini, Mario De Col, Lorena Buonanno e Paolo Caspani. In minoranza l'ex sindaco Tiziano Aceti, Silvano Calastri, Monica Orsenigo e Gianmaria Domenico Rossini.

Oltre alle già annunciate deleghe date agli assessori, il sindaco assese ha voluto assegnare a ogni consigliere un ambito da seguire. In particolare, Paolo Caspani sarà il referente per transizione digitale e comunicazione social; Mario De Col per le politiche sanitarie; Alissia Vicini per lo sviluppo delle politiche giovanili e delle relazioni con la biblioteca; Lorena Buonanno per tempo libero e creatività, rapporto con oratorio e parrocchia.

Le linee programmatiche

Prima di presentare le linee programmatiche, il primo cittadino ha fatto il punto sulla situazione attuale in paese. Partendo dalle opere pubbliche in corso, menzionando l'imbiancatura della scuola dell'infanzia, i lavori in località Ponte Oscuro, i parcheggi di Pagnano, l'illuminazione pubblica, la palestra comunale. Per i servizi, la nuova Amministrazione partirà dalle eventuali criticità segnalate - in particolare lavorando sulla parte corrente per incrementarli. Inoltre, primi obiettivi saranno l'integrazione dell'organico e la ricerca di un nuovo segretario comunale dal momento che la dottoressa Nunziata Maria Campagna andrà in pensione a fine luglio.

Venendo alle linee programmatiche, è stato menzionato quanto illustrato già all'interno del programma elettorale.

In particolare, per la partecipazione e l'innovazione è stata ricordata dal sindaco l'intenzione di realizzare un'app per le segnalazioni, un canale Whatsapp del Comune, uno sportello cittadino fisico per dare aiuto e supporto in caso di necessità. Per ambiente e territorio, è stata già avviata una prima parte di pulizia in alcune aree del paese ma l'Amministrazione vorrebbe installare diverse telecamere per segnalare episodi di inciviltà, soprattutto l'abbandono di rifiuti "troppo frequente e inaccettabile nel 2025". Inoltre, vi è la volontà di individuare una zona da destinare ad area cani, nonché l'installazione di casette dell'acqua e l'ottimizzazione della piazzola rifiuti.

Per quanto riguarda istruzione, cultura, sport e giovani, il Comune intende avviare un servizio di post scuola e riprendere i legami di gemellaggio con gli "amici portoghesi", ma anche proseguire il sostegno al centro estivo parrocchiale e realizzare la Sky fitness area di Scarenna . Ancora, valutare il potenziamento della Polizia locale. A livello di lavori pubblici ci sarà un piano manutenzione e il rinnovo di segnaletica e asfalti, ma anche la riqualifica degli spazi del patrimonio comunale. Per Scarenna si vuole anche individuare un'area per le attività associative ed entro fine mese dovrebbe partire la prima fase dei lavori di ripristino del collegamento con Caslino.

Per quanto concerne la mensa scolastica, è stata ribadita l'idea di riportarla in loco ma per il momento si procederà a un affidamento a un fornitore esterno - come già fatto per gli anni precedenti. Il Comune si sta muovendo, inoltre, per il centro sportivo comunale. Infine, per i servizi sociali c'è la volontà di individuare uno spazio anziani, ma anche di ripristinare i posti in convenzione con l'RSA Emmaus.