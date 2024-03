Protesta del PD in Consiglio Regionale, c'è anche Orsenigo: "Per voi la disabilità vale meno dello 0,03%"

“Questa giunta non trova lo 0,03% del bilancio per le persone più fragili e per le loro famiglie, è una cosa vergognosa. Lo diciamo dalla fine di dicembre, queste persone non possono essere umiliate da una decisione burocratica e inumana”.

Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, dopo aver protestato in aula, questa mattina, sollevando cartelli insieme a tutto il gruppo democratico contro la decisione della giunta Fontana di ridurre il contributo mensile per i caregiver delle persone con disabilità grave e gravissima. Sui cartelli questa scritta: “Per voi la disabilità vale meno dello 0,03%”.

L’occasione era la discussione di una interrogazione a risposta immediata presentata dal gruppo democratico.

“Una Regione come la Lombardia che vuole essere la prima in Italia non riesce a trovare lo 0,03% del bilancio regionale a sostegno delle persone più fragili - continua Orsenigo - Lo stiamo dicendo dal 28 dicembre, da allora sono stati aumentati i fondi su altri assessorati e non su quella che dovrebbe essere la priorità assoluta per chiunque fa politica, non lasciare soli i più fragili. È mancato il coraggio, ma soprattutto il rispetto della dignità di queste persone e delle loro famiglie”.