Raffaele Erba chiude la campagna a Blevio: "Luogo rappresentativo del cambiamento climatico"

Alla vigilia del voto per il rinnovo del Consiglio Regionale della Lombardia, Raffaele Erba, consigliere uscente del MoVimento 5 Stelle, ha fatto tappa a Blevio, il paese sulla sponda occidentale del Lago di Como gravemente danneggiato dal maltempo a fine luglio 2021.

"Per la chiusura della campagna elettorale ho deciso di fare un ultimo sopralluogo a Blevio. Un luogo molto rappresentativo per ricordare una tematica altrettanto importante per il nostro territorio che riguarda l'impatto dei cambiamenti climatici”.

“La fragilità di Blevio e degli altri Comuni del Lago, insieme al livello del Lario sempre più basso, sono le due facce della stessa medaglia legata alla grave situazione data dall’attuale riscaldamento globale. L’auspicio è che la futura maggioranza in Regione Lombardia attribuisca finalmente la dovuta importanza a tale emergenza e agisca di conseguenza”.

“Per quanto riguarda il caso specifico di Blevio, spiace riscontrare ancora oggi che in molte aree colpite dall’alluvione la situazione è ancora ferma. Parlando con i cittadini emerge un forte senso di abbandono insieme al timore che si possano nuovamente ripetere altri eventi estremi. Diversi sfollati hanno manifestato pubblicamente il fatto di non aver ricevuto alcuna risposta dalle istituzioni che avevano preso impegni in tal senso. La prevenzione e la messa in sicurezza del nostro territorio sono priorità non rimandabili".