Si svolgerà il 5 giugno a Cantù alle 19, a La Permanente Bar Bistrot l’evento "Cambiamo la Giustizia" per dire Sì ai referendum promossi da Lega e Partito Radicale.

Referendum: il 5 giugno a Cantù anche la Lega per il tour "Cambiamo la Giustizia"

Il dibattito, moderato dalla direttrice del Giornale di Cantù Isabella Preda, sarà introdotto dal sottosegretario all’Interno Nicola Molteni. Interverranno per il sì il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli con gli avvocati Edoardo Pacia e Vincenzo Angelo Spezziga. Interverranno per il no il sostituto procuratore Mariano Fadda e il G.I.P. Andrea Giudici. Introdurrà il sindaco Alice Galbiati.