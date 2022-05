Rischio commissario?

"Qualora l'ente locale ritardi od ometta il compimento di un atto obbligatorio per legge, il difensore regionale nomini un commissario ad acta che provveda entro 60 giorni".

Non è ancora stato approvato dal Consiglio comunale di Grandate il Rendiconto di esercizio 2021 malgrado la scadenza fosse fissata al 30 aprile.

Rendiconto 2021 non ancora approvato a Grandate: il Difensore Civico di Regione Lombardia chiede spiegazioni

Lo scorso dicembre infatti il Decreto Milleproroghe ha disposto la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 ma non sembrerebbe esserci nessun cambiamento sulla data del Rendiconto dell’anno precedente. Per questo motivo il consigliere di Uniamo Grandate Dario Lucca ha deciso di scrivere al Difensore Civico di Regione Lombardia e al Prefetto di Como per informare della questione.

In queste ore è arrivata la risposta del Difensore Civico di Regione Lombardia, che ha scritto al primo cittadino, Alberto Peverelli.

"Com'è noto, il citato art. 136 Tuel prevede che, qualora l'ente locale ritardi od ometta il compimento di un atto obbligatorio per legge, il difensore regionale nomini un commissario ad acta che provveda entro 60 giorni. Il Rendiconto di esercizio deve ritenersi atto obbligatorio per legge ed il terminale annuale del 30 aprile deve intendersi come perentorio, in mancanza di proroga. Al fine di poter valutare compiutamente l'istanza pervenuta, ritengo pertanto di doverle chiedere chiarimenti sulla vicenda ed in particolare sulle cause che hanno portato alla mancata approvazione, ad oggi, del Rendiconto di esercizio 2021".

Via Facebook il commento di Uniamo Grandate: "Entro fine maggio il Comune di Grandate potrebbe essere Commissariato. Motivo? La mancata approvazione (entro il 30 aprile u.s.) del Conto Consuntivo 2021 da parte del Consiglio Comunale".