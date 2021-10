in edicola

Pronto un investimento da 70mila euro da parte dell'amministrazione comunale.

Arrivano i parcheggi in zona Pianella. Saranno realizzati nell’ambito dell’intervento di restyling pensato dall’Amministrazione comunale: un investimento da 70mila euro per rifare la rotonda e piantumare.

Restyling Pianella: nel progetto anche cinque parcheggi per aiutare i commercianti

Buone notizie per i commercianti di quella parte della città, che da tempo chiedono la predisposizione di alcune aree di sosta per agevolare i clienti. "Attraverso quest’opera di riqualificazione - ha spiegato l’assessore al Lavori Pubblici Maurizio Cattaneo che ha portato questa settimana la delibera in giunta - riusciremo a ricavare cinque posti auto e tre posti destinati alle motociclette. Questo attraverso la modifica dei marciapiedi, che in quel punto sono decisamente larghi, e creando delle “tasche” che fungeranno da parcheggi".

