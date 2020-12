Riqualificazione linea Como-Lecco il centrosinistra canturino sollecita la Giunta

Una mozione per impegnare il sindaco e la Giunta a sostenere, anche insieme a Como, Lecco ed Erba, l’adesione a comitati, tavoli permanenti, associazioni o altri strumenti consorziali, il progetto di riqualificazione e di elettrificazione della linea Como-Lecco, impiegando ogni strumento e canale istituzionale che induca Regione Lombardia e Rete Ferrovia Italiana a predisporre quanto necessario per l’intervento.

Il documento è stato sottoscritto dai consiglieri del gruppo consiliare formato da Pd, Unire Cantù e Cantù con Noi.

“Cantù, che è la seconda città della Provincia, qualificata nel P.T.C.P della medesima Provincia di Como quale polo attrattore, non dispone delle infrastrutture viarie e ferroviarie in grado di soddisfare la mobilità urbana sostenibile – si legge nel documento – Sotto il profilo ferroviario, in particolare, la linea Como–Lecco, attualmente non elettrificata e scarsamente utilizzata per solo trasporto passeggeri, costituisce, a livello potenziale un’infrastruttura che, riqualificata ed elettrificata, potrebbe garantire fondamentali collegamenti con il capoluogo, la Svizzera e la città di Milano, attraversando un territorio densamente popolato, con un’offerta di trasporto pubblico locale che potrebbe incidere favorevolmente sul decremento del traffico veicolare privato ed evidenti vantaggi sotto il profilo ambientale e dell’inquinamento”.