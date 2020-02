Ronde a Figino: “Inutili, pericolose e illegali”.

Ronde a Figino nei giorni scorsi: il commento della minoranza in Consiglio comunale.

Le ronde di Forza Nuova

E’ dei giorni scorsi la notizia dell’organizzazione da parte di Forza Nuova Lario di alcune passeggiate per la sicurezza a Figino Serenza. La minoranza consiliare di “Insieme per Figino” non nasconde la sua contrarietà. “E’ vero, nell’ultimo periodo sembrano essersi moltiplicati gli episodi di furti (purtroppo anche in pieno giorno) e le tentate effrazioni ai danni delle attività commerciali figinesi, ma non è assolutamente tollerabile che nel nostro paese privati cittadini, per di più aderenti a un partito estremista, si facciamo pubblicità paventando di difendere la sicurezza dei nostri concittadini con una ronda notturna una tantum e qualche fotografia per le vie di un paese che probabilmente nemmeno conoscono e vivono. La tutela della sicurezza pubblica è un compito che spetta alle forze dell’ordine, che hanno titolo, mezzi e soprattutto un’adeguata preparazione per garantirla in collaborazione con le istituzioni locali”.

“Azioni inutili, pericolose e illegali”

“Insieme per Figino” prosegue: “Un paese sicuro necessita di essere vivo, più illuminato e maggiormente presidiato dalle forze preposte e non di queste azioni inutili, pericolose e illegali. Con quale titolo e mezzi questi individui avrebbero deciso come muoversi nel caso avessero visto qualcosa o qualcuno reputato sospetto? Insomma, condanniamo con fermezza questi episodi (per fortuna isolati), sono pericolosi sia per chi li mette in atto, sia per i figinesi qualora dovessero incontrare qualcuno di questi aspiranti “giustizieri privati” mentre si è liberamente in giro per il proprio paese. Ci chiediamo anche, essendo la sicurezza dei cittadini un tema importante, quali saranno i provvedimenti che intende mettere in atto la nostra Amministrazione, soprattutto alla luce delle promesse inserite nel documento programmatico di inizio mandato”.