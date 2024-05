Salvini in visita sul territorio comasco: "Canturina bis e Tremezzina opere che avranno il supporto del Ministero"

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, nonché vicepremier, Matteo Salvini ha fatto oggi, sabato 4 maggio 2024, visita al territorio comasco per lanciare le campagne elettorali dei vari candidati leghisti del canturino e del marianese, ma anche per parlare di alcune tematiche legate alla sua delega ministeriale, come la Canturina bis e la variante della Tremezzina.

L'arrivo a Cantù

La prima tappa del segretario nazionale della Lega è stata a Cantù in piazza Marconi, proprio durante lo svolgimento del consueto mercato cittadino. L'arrivo del vicepremier in città ha visto la mobilitazione di tutto il mondo leghista della città e del territorio, dal sottosegretario al Ministero dell'Interno Nicola Molteni, al ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, dall'assessore regionale a Università, ricerca e innovazione Alessandro Fermi, al deputato Eugenio Zoffili, passando, naturalmente, per il sindaco di Cantù Alice Galbiati e il gruppo leghista che la sostiene.

Gli interventi sono iniziati con le parole di Nicola Molteni che ha voluto sottolineare come la scelta di presenziare al mercato cittadino non sia stata una scelta casuale, ma per sottolineare come la Lega tenga alla difesa dei mercati nazionali. Alessandro Fermi ha voluto spendere parole di sostegno nei confronti del sindaco Alice Galbiati, che alle prossime elezioni correrà per aggiudicarsi il suo secondo mandato, e per lanciare la sua campagna alle prossime elezioni europee. Infine, gli interventi di Galbiati e Locatelli hanno lasciato spazio alle parole del vicepremier.

Salvini sulla Canturina bis e la variante della Tremezzina

"Grazie per la scelta di venire a parlare in questo mercato cittadino. È il nostro modo di ringraziare la gente che lavora. Quando parliamo di "meno Europa" lo facciamo perchè a Bruxelles vogliono rimpiazzare questi mercati con qualche multinazionale, invece per noi vanno difesi perché sono posti di lavoro che andrebbero persi".

Poi Salvini, dopo aver affrontato il tema dell'obbligo della vendita di auto elettriche entro il 2035 e dell'adeguamento sull'efficientamento energetico delle abitazioni, provvedimenti europei su cui ha espresso con fermezza il suo disappunto, ha parlato anche della Canturina bis.

"Ogni volta che arrivo su un territorio mi si chiedono tanti aiuti per i lavori si stanno facendo. Qui abbiamo la Tremezzina, dove dobbiamo rispettare la promessa di riaprire il cantiere e lavorare giorno e notte per realizzare la variante, il Lago di Como se lo merita. E c'è anche la Canturina bis che merita di essere completata allo stesso modo".

La visita a Mariano Comense, a Tremezzina e a Como

Alle 12 il vicepremier si è poi spostato a Mariano Comense dove al "Nuovo Circolo Mariano" ha tenuto un altro incontro pubblico a fianco del sindaco Giovanni Alberti e della sua lista di candidati. Più tardi nel pomeriggio prenderà la direzione del cantiere della variante della Tremezzina, sul Lago di Como, per un sopralluogo e, infine, alle 18 terrà un ultimo incontro comasco al Palace Hotel di Como.