Sanificazione territori, 875mila euro per la provincia di Como. Currò: “Stanziamento importante dal Governo”

Il decreto-legge del 17 marzo, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno uno specifico fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di province, città metropolitane e comuni, in considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Sanificazione territori, 875mila euro per la provincia di Como

Il contributo sarà distribuito, in misura pari a 65 milioni di euro per i comuni e 5 milioni di euro per le province e le città metropolitane, in considerazione del livello di esposizione e al rischio di contagio da Covid-19, connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali.

“Si tratta di nuovi ed importanti stanziamenti che andranno a sostenere i comuni dei nostri territori, profondamente colpiti dall’emergenza Covid19” ha affermato a riguardo l’Onorevole Giovanni Currò. Per quanto riguarda la provincia di Como gli stanziamenti equivalgono a 816.180,62 euro per i comuni e 58.829,47 euro per la quota riguardante province e città metropolitane. Per un totale distribuito sul territorio di € 875.010,09‬.

Ecco la distribuzione degli stanziamenti per ogni singolo Comune comasco