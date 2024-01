Sara Giangnoni è la nuova presidente provinciale del Partito Liberale Italiano

Il 22 dicembre 2023, presso Caffè & Bollicine a Como, si è tenuto il consiglio provinciale comasco del Partito Liberale Italiano per la nomina della nuove cariche in seno alla direzione provinciale. Sara Giagnoni, di Erba, è la nuova presidente, Davide Belli il segretario. Presenti anche i dirigenti nazionali Diego di Pierro, presidente del Consiglio Nazionale e Massimo Rodighero, coordinatore organizzativo nazionale.

Il segretario Davide Belli, ringraziando gli iscritti comaschi per la fiducia dimostrata, consapevole delle grandi difficoltà in cui versa il nostro paese afferma:

“È un momento importante perché il pensiero liberale, quello vero, rappresenta una reale alternativa per un cambiamento positivo del nostro paese; e poiché la civiltà e la forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri, il nostro paese non sembra brillare per civiltà e forza”.